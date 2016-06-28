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قسيس بالدقهلية بعد تسجيل ابنته كمسلمة بشهادة الميلاد: خطأ غير مقصود وتم تصحيحه

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قسيس بالدقهلية بعد تسجيل ابنته كمسلمة بشهادة الميلاد: خطأ غير مقصود وتم تصحيحه قسيس بالدقهلية بعد تسجيل ابنته كمسلمة بشهادة الميلاد: خطأ غير مقصود وتم تصحيحه
أكد القس يوليوس إدوار أنيس راعى كنيسة الشهيد مارى جرجس مزاحم، بقرية بساط النصارى، التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن تسجيل ابنته كمسلمة فى شهادة الميلاد، وتسجيليه أيضا كمسلم فى خانة الديانة بشهادة ميلاد ابنته "مريم" خطأ غير مقصود، وتم تصحيح الخطأ على الفور.

وأضاف القس يوليوس أن الموظفين فلا القرية لدينا تعودا على كتابة كلمة مسلم فى خانة شهادة الميلاد، مما أدى للوقوع فى هذا الخطأ، وتم تصحيحه بشكل سريع وتداركه، لتظل فكاهة جميلة نذكر بها مريم فيما بعد.

وأثار خطأ بمصحلة الأحوال المدنية، سخرية وحالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين مدونين، بعد تسجيل ابنة أحد القساوسة مسلمة بخانة الديانة، فى شهادة الميلاد، بمحافظة الدقهلية.

قسيس بالدقهلية بعد تسجيل ابنته كمسلمة بشهادة الميلاد خطأ غير مقصود وتم تصحيحه (1)
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شهادة ميلاد الصحيحة

قسيس بالدقهلية بعد تسجيل ابنته كمسلمة بشهادة الميلاد خطأ غير مقصود وتم تصحيحه (2)
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شهادة الميلاد الخطأ

قسيس بالدقهلية بعد تسجيل ابنته كمسلمة بشهادة الميلاد خطأ غير مقصود وتم تصحيحه (3)
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القس يوليوس إدوار


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