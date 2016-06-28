إفطار جماعى لأهالى غيط العنب المنقولين لمشروع إسكان الرئيس

نظم القطاع السياحى والاجتماعى، بالاتحاد العربى للمرأة المتخصصة، بالتعاون مع مؤسسة سيدات الإسكندرية، وجمعية الصرح، برئاسة المهندسة علا محيلبة، اليوم، إفطاراً جماعياً لأهالى منطقة غيط العنب، والمتضررين من المنازل العشوائية، والجارى نقلهم لمشروع إسكان غيط العنب الجديد الذى تنشأه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وحضر العشرات من الأهالى فى نادى النصر بسموحة، فى حضور عزة إبراهيم وكيل وزارة السياحة ورئيسة قطاع السياحة على مستوى العالم العربى، وشيماء قبيصى نائبة رئيس القطاع، وريم النشار رئيسة القطاع فى مصر، وأعضاء القطاع سحر رشدى، وأميرة مجاهد، وإيستر حنا.

كما تم عمل معرض مجانى للملابس للأهالى وبأسعار رمزية لا تتعدى الخمسة جنيهات للقطعة الواحدة.

- انطلاق الاتحاد العربى للمرأة المتخصصة الثلاثاء