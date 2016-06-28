لافروف يبحث مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الوضع في جنوب أوكرانيا والأزمة السورية

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، الوضع في جنوب غرب أوكرانيا والأزمة السورية، في لقاء تقليدي أجراه، مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد، اليوم: “خلال هذه الفعالية تم بحث الوضع الحالي لحوار روسيا مع الاتحاد الأوروبي، ونوقشت المسائل الدولية الملحة بما فيها موضوع الأزمة الأوكرانية والتسوية في سوريا”.

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات ضد روسيا في عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام شبه جزيرة القرم إليها بناء على نتائج استفتاء شعبي عام أجرته السلطات المحلية هناك، ومن ثم تم تمديد العقوبات إلى سبتمبر 2016، ثم تقرر تمديدها تلقائيا لغاية يناير 2017.

وقد اتخذت روسيا إجراءات مماثلة على مبدأ التعامل بالمثل فأقرت من جانبها حظرًا على استيراد قائمة من المواد الغذائية من دول الاتحاد الأوروبي ما دام هناك عقوبات ضدها ويتم تمديدها وفقا لتمديد العقوبات من الجانب الأوروبي.