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السويد تطلق أول طريق كهربائي للشاحنات في العالم

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السويد تطلق أول طريق كهربائي للشاحنات في العالم السويد تطلق أول طريق كهربائي للشاحنات في العالم

أرشيفية

أطلقت سلطات السويد، مؤخرًا، أول طريق كهربائية في العالم، فاتحة إياها أمام مرور الشاحنات الثقيلة، ةحسبما ذكر موقع “سكاي نيوز عربية”.

وتتيح الطريق للشاحنات التي تعبرها أن تتزود بالطاقة الكهربائية خلال سيرها من خلال كابلات معلقة، دون أن تضطر إلى التوقف عند محطة من المحطات.

ولا تتجاوز مسافة الطريق الكهربائية المقامة وسط البلاد، كيلومترين، في الوقت الحالي، لكن نجاح التجربة سيفتح الباب أمام توسيعها مستقبلا.

وتولت شركة صناعة السيارات “سكانيا” إنجاز الطريق بالتعاون مع السويدية، وفق ما ذكر موقع “ماشابل”.

وتشجع السويد استخدام السيارات الكهربائية سعيا إلى تقليل التلوث، فيما تتجه جارتها النرويج إلى حظر بيع سيارات الغاز بحلول 2025.

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