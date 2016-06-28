محكمة إسبانية تبرىء محركي عرائس من تهم امتداح الإرهاب

برأت المحكمة الوطنية فى إسبانيا، اثنين من محركى العرائس من تهمة الإرهاب بعد تقديم شكاوى للسلطات الإسبانية تزعم إمتداحهما للإرهاب.

وقالت المحكمة اليوم الثلاثاء، ” إنه ليست هناك أدلة كافية بشأن ارتكاب محركي العرائس أي جريمة، من خلال استخدام لافتة خلال عرض مسرحي في مدريد، تمجد منظمة (إيتا) الإسبانية المسلحة، والتي تسعى لانفصال إقليم الباسك”، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

فى حينه قد أنكرا محركى العرائس تلك التهم الموجهة إليهم وصرحا، ” عرضهما كان ساخرًا”.

تعود الواقعة إلى عرض مسرحى للأطفال أقيم فى الخامس من فبراير الماضى، تضمن عملية شنق لقاضى محكمة على هيئة دمية، مما أدى إلى قيام أولياء الأمور بترك العرض المسرحى وتقديم شكاوى للسلطات الإسبانية تزعم مدح عارضى المسريحة للإرهاب.