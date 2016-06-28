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زوجة أوباما فى المغرب لتشجيع تعليم الفتيات

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زوجة أوباما فى المغرب لتشجيع تعليم الفتيات زوجة أوباما فى المغرب لتشجيع تعليم الفتيات

زوجة الرئيس الأمريكى_ميشيل أوباما

 

أعلنت مؤسسة “تحدى الألفية”، والتابعة للحكومة الأمريكية عن تخصيص 100 مليون دولار لإنفاقها على 100 طالب مغربى على أن يكون نصفهم من الفتيات.

جاء ذلك خلال زيارة أسرة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والتى تتمثل فى قرينته ميشيل أوباما، وأبنتيه ساشا وماليا، بجانب الممثلة الأمريكية ميريل ستريب،اليوم الثلاثاء، لمدينة مراكش المغربية فى جولة تستغرق 6 أيام، حيث تستهدف الزيارة لتشجيع وتدعيم تعليم فتيات دولة المغرب، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

حيث تشير التقارير أن ثلث سكان المغرب أميون، والمعدل الأكبر بينهم للنساء واللاتى يمثلن بنسبة 41%.

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