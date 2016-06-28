أمن المنوفية ينظم الإفطار الجماعى بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة

- تحرير 6425 مخالفة مرورية وإزالة 2129 حالة إشغال بالمنوفية

نظمت اليوم مديرية أمن المنوفية، الإفطار الجماعى السنوى بمبنى قوات الأمن لمدينة قويسنا، وذلك بحضور اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، العميد ياسر زهنى، مدير المباحث الجنائية، والدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية، والإعلاميين بمحافظة المنوفية، اللواء خالد بيرس، مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عماد العبد، وكيل وزارة الشباب والرياضة.