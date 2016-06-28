وزير الصناعة: الكرة فى ملعب روسيا بخصوص عودة الرحلات الجوية لمصر

أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أنه ناقش إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى محيط قناة السويس الجديدة، مع وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف، موضحاً أنه يأمل فى أن يتحقق المشروع فى شهر فبراير عام 2017، لافتا إلى توريد 700 عربة قطار لمصر، تشترك روسيا والمجر فى صناعتها معاً وتوريدها لمصر.

وأوضح الوزير خلال مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"،أنه لم يناقش مسألة عودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا وذلك لأن الكرة متواجدة فى ملعب روسيا، ويجب على الجانب الروسى أن يقرر متى ستبدأ الرحلات.

وأشار طارق قابيل إلى أنه تناول مسألة إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأورواسى، إذ تمت مناقشة التفاصيل الفنية وكيفية تحقيقها.

وقال طارق قابيل أن محطة الضبعة النووية سوف تشمل 4 مفاعلات نووية، مشيرًا إلى أنه يتم الاتفاق على العقد التجارى، وزار وزير الكهرباء المصرى روسيا مؤخراً ومن المتوقع أن يتم التوقيع على العقد خلال شهرين بعد ذلك سيتم العمل.

وزير التجارة: بدء العمل بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد فبراير 2017

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