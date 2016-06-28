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التعليم: امتحان الديناميكا فى موعده المقرر وسيكون فى مستوى الطالب المتوسط

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التعليم: امتحان الديناميكا فى موعده المقرر وسيكون فى مستوى الطالب المتوسط التعليم: امتحان الديناميكا فى موعده المقرر وسيكون فى مستوى الطالب المتوسط
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) سوف يتم إجراؤه فى الميعاد المقرر له السبت 2/7/2016، كما أن امتحانات المواد (الجيولوجيا والعلوم البيئية ـ التاريخ ـ الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية") سوف يتم إجراؤها فى الميعاد المقرر لها الاثنين الموافق، 4 من يوليو.

وطمأنت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور أن الامتحانات سوف تكون فى مستوى الطالب المتوسط، كما تؤكد على تفهمها التام لردود فعل الطلاب فى الأيام الماضية، وتقدر الظروف الصعبة التى نمر بها جميعًا، وسوف تكون محل اعتبار من كل النواحى.

بالفيديو.. نائب لوزير التعليم بالبرلمان: "خلى عندك الشجاعة وقدم استقالتك ومتعملش بطل"
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