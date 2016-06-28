رئيس جمهورية سيراليون يزور وزارة الدفاع ويلتقى الفريق أول صدقى صبحي

واصل الرئيس ارنست باى كوروما رئيس جمهورية سيراليون زيارته الرسمية لمصر حيث استقبله الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بكوبرى القبة.

تناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة التى تشهدها القارة الأفريقية، وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى بين البلدين فى ضوء الامكانات العلمية والتدريبية التى تذخر بها القوات المسلحة فى العديد من المجالات.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المصرية الداعمة لتعزيز الأمن والسلم وتسوية النزاعات بدول القارة الأفريقية خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، لاسيما فى ضوء ما تواجه من تحديات إقليمية مشتركة.

وأكد القائد العام اعتزازة بالزيارة التى تعكس عمق الراوبط المشتركة التى تجمع البلدين، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التكامل والتنسيق المشترك لتلبية طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين.

حضر الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة واعضاء الوفد المرافق.