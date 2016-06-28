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"اليوم السابع": 3 رسائل من الحكومة لطمأنة طلاب الثانوية

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"اليوم السابع": 3 رسائل من الحكومة لطمأنة طلاب الثانوية "اليوم السابع": 3 رسائل من الحكومة لطمأنة طلاب الثانوية
تحت عنوان "3 رسائل من لطمأنة طلاب الثانوية"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الأربعاء تفاصيل آخر تطورات أزمة إلغاء وتأجيل بعض امتحانات الثانوية العامة، بعد فضائح تسريب الأسئلة ونماذج الإجابات المتتالية وتأكيد حكومة المهندس شريف إسماعيل طباعة الامتحانات التى تم تأجيلها فى جهة سيادية لضمان عدم تسريبها، وتعهد وزير التربية والتعليم بمراعاة كافة معايير الدقة فى أعمال تصحيح ورصد الدرجات.

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