رئيس الوزراء: ضوابط بيئية وصحية حاكمة للاستفادة من مجرى نهر النيل فى نقل البضائع

شدد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم على أهمية الاستفادة من مجرى نهر النيل كمرفق حيوى هام فى حركة نقل البضائع؛ بما يسهم فى تخفيف الضغط على شبكة الطرق البرية، وترشيد الوقود المستخدم فى نقل البضائع عبر الشاحنات.

وأكد رئيس الوزراء – خلال اجتماع عقده اليوم لبحث نقل البضائع والمنتجات البترولية عبر نهر النيل، بحضور وزراء البيئة والبترول والنقل – ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والمعايير البيئية والصحية، وكذا توافر احتياطات الامن والسلامة ومراجعة كافة الاشتراطات للعمل وفق النظم الدولية.

وكلف المهندس شريف إسماعيل – خلال الاجتماع – بضرورة عمل دراسة مخاطر لمحطات الشحن والتفريغ الخاصة بالمنتجات البترولية بما يحقق أعلى درجات الامان اللازم، مطالباً هيئة النقل النهرى بالاشتراك فى وضع دراسة تتعلق بحركة الوحدات النهرية والعلامات الإرشادية بطول مجرى نهر النيل.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنفيذ الدقيق لكافة الاشتراطات البيئية والصحية الحاكمة الواجب توافرها، قبل البدء فى تنفيذ المشروع، مطالباً بوضع دراسة تفصيلية للجدوى الاقتصادية لمشروع النقل النهري، وضرورة ربط نهر النيل بالسكك الحديدية وشبكة الطرق، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى، مع رفع عدد مراكز مكافحة التلوث إلى 6 مراكز على طول النهر لمواجهة أى مخاطر بالسرعة الواجبة والتغلب عليها.

أ ش أ