أخبار عاجلة

الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية -
تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس الوزراء: ضوابط بيئية وصحية حاكمة للاستفادة من مجرى نهر النيل فى نقل البضائع

Google+ Print
رئيس الوزراء: ضوابط بيئية وصحية حاكمة للاستفادة من مجرى نهر النيل فى نقل البضائع رئيس الوزراء: ضوابط بيئية وصحية حاكمة للاستفادة من مجرى نهر النيل فى نقل البضائع

المهندس شريف اسماعيل

شدد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم على أهمية الاستفادة من مجرى نهر النيل كمرفق حيوى هام فى حركة نقل البضائع؛ بما يسهم فى تخفيف الضغط على الطرق البرية، وترشيد الوقود المستخدم فى نقل البضائع عبر الشاحنات.

وأكد رئيس الوزراء – خلال اجتماع عقده اليوم لبحث نقل البضائع والمنتجات البترولية عبر نهر النيل، بحضور وزراء البيئة والبترول والنقل – ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والمعايير البيئية والصحية، وكذا توافر احتياطات الامن والسلامة ومراجعة كافة الاشتراطات للعمل وفق النظم الدولية.

وكلف المهندس شريف إسماعيل – خلال الاجتماع – بضرورة عمل دراسة مخاطر لمحطات الشحن والتفريغ الخاصة بالمنتجات البترولية بما يحقق أعلى درجات الامان اللازم، مطالباً هيئة النقل النهرى بالاشتراك فى وضع دراسة تتعلق بحركة الوحدات النهرية والعلامات الإرشادية بطول مجرى نهر النيل.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنفيذ الدقيق لكافة الاشتراطات البيئية والصحية الحاكمة الواجب توافرها، قبل البدء فى تنفيذ المشروع، مطالباً بوضع دراسة تفصيلية للجدوى الاقتصادية لمشروع النقل النهري، وضرورة ربط نهر النيل بالسكك الحديدية وشبكة الطرق، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى، مع رفع عدد مراكز مكافحة التلوث إلى 6 مراكز على طول النهر لمواجهة أى مخاطر بالسرعة الواجبة والتغلب عليها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل