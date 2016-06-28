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وزير الدفاع يبحث مع رئيس سيراليون سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

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وزير الدفاع يبحث مع رئيس سيراليون سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وزير الدفاع يبحث مع رئيس سيراليون سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

 

جانب من اللقاء

واصل رئيس جمهورية سيراليون ارنست باي كوروما زيارته الرسمية لمصر، حيث استقبله الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وتناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها القارة الافريقية ، وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين في ضوء الإمكانيات العلمية والتدريبية التي تذخر بها القوات المسلحة في العديد من المجالات .

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المصرية الداعمة لتعزيز الأمن والسلم بدول القارة الإفريقية، حيث أكد القائد العام اعتزازه بالزيارة التي تعكس عمق الراوبط المشتركة بين وجمهورية سيراليون، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التكامل والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأعضاء الوفد المرافق .

أ ش أ

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