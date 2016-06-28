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خبير تربوي: النظام التعليمي في مصر «فاشل وتافه»

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خبير تربوي: النظام التعليمي في مصر «فاشل وتافه» خبير تربوي: النظام التعليمي في مصر «فاشل وتافه»

الدكتور كمال مغيث

قال الخبير التربوي الدكتور، كمال مغيث، إنّ مؤسسات الدولة أمام احتجاج شامل على نظام تعليمي “فاشل” و “تافه”، وذلك في تعليقه على أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف مغيث خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد شمس الدين،: “نحن أمام استحقاق على الدولة أنْ تدفعه لكونها أهملت منظومة تطوير التعليم”، متابعًا أنّه: “مع هذا تجبر الأسر المصرية على أنّ تدفع في وقتها وجهدها واموالها في ظل نظام تعليمي فاشل”.

وتابع :”النظام التعليمي في الوطن العربي يعتمد على سمات أساسية رخيصة وبسيطة تعتمد على حفظ المعلومة وتذكرها، كما أنّها منظومة كهنوتية تعتمد على ما تقدمه السلطة السياسية كعلوم، ولا تعتمد العلوم كقيمة”.

وطالب مغيث بضرورة هيكلة في السلطة السياسية التي تتحكم في التعليم، ودفع ثمن “باهظ” لمواجهة الفساد في العملية التعليمية، والتطرف الديني.

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