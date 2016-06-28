شنط سفر للظهر مستوحاة من خرائط العالم

تمنح مدن العالم فرصاً هائلة للمغامرة والاستكشاف للمسافر الحضري؛ ومع حقيبة "أوربان سبيريت" الجديدة للظهر، تتحوّل مدن العالم إلى تصاميم جذّابة تعكس نمط الحياة متعدد الأوجه للمستكشف العصري.

الحقيبة مصنوعة من الجلد الإيطالي ذي الملمس الناعم باللون الأسود، مع لمسة شمعية رقيقة، وتأثير أنيق غير لمّاع. وهي مجهّزة بحيّز جانبي مناسب لتخزين الكومبيوتر الدفتري (التابلت)، وبجيب مخصص للهاتف مع فتحات لسماعات الرأس، ونظام تنقل عملي، وشرائط عاكسة. وبتعديل بسيط وسريع، يمكن تحويل هذه الحقيبة إلى حاملة مستندات لتواكب انتقال صاحبها من أجواء الترفيه إلى العمل!

وبهدف توجيهه في الشوارع، يحمل المغامر المتحمّس بين يديه خريطة لمترو الأنفاق أو نظام المواصلات في المدينة. وباعتبارها رمزاً متكاملاً للتنقل الحضري، تشكّل هذه الخرائط الملوّنة مع مخططاتها البيانية مصدر الإلهام لسلسلة من أغطية الحماية محدودة الإصدار لحقيبة "أوربان سبيريت" الجديدة للظهر. وتتضمن السلسلة خرائط مواصلات لأهم شبكات المواصلات الرئيسة للعواصم العالمية: "نيويورك سيتي" و"سيول" و"باريس" و"لندن".

وبينما تصوّر المخططات البيانات ذات الرموز الملوّنة مختلف الطرق والمحطات لتلك الأنظمة العامة للمواصلات، فهي تعتبر أيضاً بمثابة أعمال فنية ملهمة! وبإصدار محدود من خمس قطع فقط لكل تصميم للمدينة، فإن أغطية الحماية الخاصة تُغطي حقيبة "أوربان سبيريت" للظهر بشكل مثالي، مما يُعطي القطعة الجلدية الراقية طبقة إضافية من الحماية ضد الظروف المحيطة.