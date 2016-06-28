صور غرف نوم معاصرة بلمسة كلاسيكية

عند تصميم غرفة النوم الرئيسة أو إعادة تجديد ديكورها، لا بدّ من التفكير في التفاصيل لإضافة لمساتك الفنيّة إلى المكان. ولجمع الفخامة الكلاسيكية وبعض اللمسات المعاصرة في هذه الغرفة الحميمة، اتبعي النصائح الآتية:

- اختاري الأثاث المتميّز بالخطوط الواضحة والتصاميم البسيطة، وذلك لتعكسي مظهراً كلاسيكياً وحديثاً في الوقت نفسه. ويمكن تحقيق ذلك أيضاً من خلال الجمع بين العناصر، بحيث تلبّي الذائقة الحديثة بلمسة كلاسيكية.

- حوّلي المكتب الأنيق إلى منضدة للتبرّج، واستخدمي الأدراج لتنظيم أدوات الـ"ماكياج".

- استعيني بالرفوف، فهي تتيح إمكانية تحديث مظهر الغرفة، من خلال تغيير الملحقات، كالإطارات ومنتجات الديكور.

- أضيفي ملاءات عالية الجودة لجعل السرير يبدو كأسرّة الفنادق ذات الخمس نجوم.

- أضيفي الحروف على المفارش وأغطية الوسائد للمسة شخصيّة وأنيقة على الغرفة.