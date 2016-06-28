اكتشفي مجموعة أدريانا بابل لربيع وصيف عام 2016

يسر علامة الأزياء النسائية الجاهزة الأنيقة "أدريانا بابل" Adrianna Papell بإطلاق مجموعة ربيع وصيف عام 2016 التي تتضمّن أزياء سهرة وملابس متعدّدة الاستعمالات لفترة النهار بقصّات بمنتهى الأنوثة.

يقوم هدف "أدريانا بابل" Adrianna Papell الأوحد على تمكين كل امرأة من الشعور بجمالها. فمجموعة أزياء النهار تظهر عليها نقوش أزهار الربيع وتتميّز بألوانها البحريّة. في هذا الإطار، تشمل ابتكارات كثيرة نقش أزهار واضحاً بألوان نابضة بالحياة كالورديّ الغامق والأزرق البحريّ بمختلف درجاته، فيما تعكس الفساتين المخطّطة والسترات المائلة إلى الأبيض طابع البحار وتضيف لمسة رومنسية.

إضافة إلى هذا، تطغى ألوان الباستيل الحلوة الفاتحة على مجموعة من الفساتين الفضفاضة والضيقة والمزركشة، فضلاً عن الفساتين القمصان والفساتين التي تبرز منحنيات الجسم والأوشحة الجميلة التي تشكّل أساسيّات الخزانة هذا الموسم.

بالنسبة إلى فساتين السهرة، يشكّل الخرز والشرائط عنصراً أساسياً فيها وتتوافر تصاميم أنيقة من توقيع "أدريانا بابل" Adrianna Papell تليق بالمناسبات الخاصة كلها كحفل خطوبة أو حفلة عروس أو عشاء تجريبيّ أو حفلة زفاف. هذا بالإضافة إلى التصاميم التي تناسب قريبات ووالدة العروس.

أما الأحذية فيتوافر منها المصنوع من القماش المتشابك والذي تظهر عليها نقوش أزهار إضافة إلى الصنادل باللون المرجانيّ والذهبي والفضيّ المرفقة بأشرطة. فضلاً عن الأحذية الجلدية الجميلة المفتوحة من الخلف والمغلقة من الأمام والمزوّدة بجوارب جلدية مبطّنة توفّر راحة خلال النهار والليل.