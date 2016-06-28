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كيف تقيّمين اطلالات نجمة مصر "نيللي كريم"؟

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الثلاثاء 28-06-2016 15:54

اشتهرت النجمة المصرية "نيللي كريم" بأدائها التمثيلي العالي، وبموهبتها على شاشة التلفزيون والسينما حتى أصبحت واحدة من أقوى النجمات في العالم العربي، وتشارك هذا العام في رمضان 2016 في مسلسل "سقوط حر". كما أن "نيللي كريم" تعتبر أيضاً واحدة من النجمات المهتمات في الموضة واللواتي يمتلكن أسلوباً مبتكراً في اختيار إطلالاتهن.

وما يميز أسلوبها أنه مختلف تجمع فيه بين النمط الكلاسيكي الفاخر وبين النمط الدراماتيكي والمتمرد، ولاسيما في خياراتها على السجادة الحمراء التي تكون في الغالب إما فساتين سهرة طويلة ذات ألوان مختلفة حيث رأيناها في الأحمر، و الأسود، و المعرّق ، وإما فساتين قصيرة ذات تصاميم شبابية، كما اختارت في بعض المناسبات السراويل مع القمصان، أو تصاميم الجمبسوت العصرية.
وتنسق نيللي دائماً مع هذه الإطلالات اكسسوارات مبتكرة مثل العقود الكبيرة، أو الأقراط المميزة، أو الأحزمة الملفتة على الخصر، كما أنها لا تنسى تنسيق حذاء وحقيبة يد يتلاءمان مع اللوك بشكل عام.
جمعنا اليوم بعض الصور لأبرز إطلالات نيللي كريم، شاهديها بالصور وأخبرينا رأيك بأناقة نجمة ، ونجمة غلاف مجلة "سيدتي".

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سيدتي

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