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هل تجرئين على اختيار شنطة يد أو حذاء باللون الأخضر؟

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الثلاثاء 28-06-2016 17:07

لوحة الألوان الصيفية كبيرة ومتنوعة، لاسيما في عالم الاكسسوارات، وفيها الكثير من الدرجات المنعشة والحيوية، ولعلّ أبرز ألوان الاكسسوار هذا الموسم كان اللون الأخضر، إذ رأيناه ينتشر بشدة على مختلف تصاميم شنط اليد، والأحذية والصنادل، فهل تمتلكين الجرأة على اعتماده في إطلالاتك اليومية؟

20 صندلاً صيفياً لأقدام لافتة!

أجيبي عن هذا السؤال بعد أن تطلعي على المجموعة الكبيرة والمنوعة التي اخترناها لك من كُبرى دور الأزياء العالمية مثل: دار "غوتشي" Gucci، "فالنتينو" Valentino، "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، "بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta، "تودز" Tod's، "بالمان" Balmain وغيرهم... مجموعة الاكسسوار هذه تنوعت بشكل كبير، فجاءت الأحذية الرسمية ذات الكعب العالي باللون الأخضر، وكذلك الأحذية الكاجوال من دون كعب، كما شنط اليد الرسمية الصغيرة التي تصلح للمناسبات، وكذلك شنط اليد الكبيرة والعملية.
وبإمكانك أن تنسقي أياً من هذه الاكسسوارات مع مختلف إطلالاتك ابتداءً من سروال الجينز والـ "تي شيرت" القطنية وانتهاءً بفستان السهرة، لكن عليك أن تتحلي بالقليل من الجرأة لتفعلي ذلك.
شاهدي المجموعة المميزة التي اخترناها لك من شنط اليد والأحذية باللون الأخضر وأخبرينا إن كنت تمتلكين الجرأة على اعتمادها في إطلالاتك اليومية والرسمية.

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سيدتي