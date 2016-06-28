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سفينة إنزال روسية تتجه نحو ميناء طرطوس بسوريا

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سفينة إنزال روسية تتجه نحو ميناء طرطوس بسوريا سفينة إنزال روسية تتجه نحو ميناء طرطوس بسوريا
ذكرت قناة "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء، أن سفينة الإنزال الروسية "ساراتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسى، وعلى متنها شحنات اتجهت نحو ميناء "طرطوس" السورى مرورا بمضيقى "البسفور والدردنيل" التركيين.

وأشارت القناة إلى أن مواقع الكترونية تركية نشرت صورا فوتوغرافية للسفينة الروسية "ساراتوف"وقت مرورها بمضيق البسفور التى انطلقت من ميناء "نوفورلاوسيسك"، فى البحر الأسود، وهى تتجه نحو ميناء طرطوس السورى، وإلى مركز التأمين المادى والتقنى الروسى وعلى متنها شحنات كبيرة، ومغطاة بشبكة التمويه.

يذكر أن هذه الرحلة البحرية هى السادسة لسفينة "ساراتوف" قامت بها العام الجارى. وقد مرت بمضيقى البسفور والدردنيل خلال الـ10 أيام الماضية السفينة المساعدة الروسية "فولوغدا – 50" وسفينة الإنزال التابعة لأسطول البحر الأسود "يامال" والشاحنة البحرية "كيل – 158".

يشار إلى أن وسائل إعلام أجنبية قالت فى وقت سابق، إن سفن الإنزال والسفن المساعدة الروسية تشارك فى عملية أطلق عليها "الجسر السورى" تهدف إلى نقل الذخائر للطائرات الروسية المرابطة فى قاعدة "حميميم" والجيش الحكومى السورى الذى يخوض معارك مع التشكيلات التابعة لتنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة".

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مصر 365

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