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"الجبورى" يدعو لعقد جلسة للبرلمان العراقى فى 12 يوليو المقبل

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"الجبورى" يدعو لعقد جلسة للبرلمان العراقى فى 12 يوليو المقبل "الجبورى" يدعو لعقد جلسة للبرلمان العراقى فى 12 يوليو المقبل
دعا رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى النواب إلى حضور الجلسة الأولى فى الفصل التشريعى الثالث يوم ١٢ يوليو من أجل المضى بتشريع قوانين وقرارات مهمة تمس المواطنين وتطلعاتهم، مؤكدا عزم البرلمان التركيز فى هذه السنة التشريعية على ملف محاسبة الفاسدين والمقصرين فى أدائهم واستجواب من تتحقق شروط استجوابه من المسئولين التنفيذيين على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم فى الدولة.

وقال الجبورى، فى كلمة عقب قرار المحكمة الاتحادية اليوم الثلاثاء، واستئناف العمل التشريعى للمجلس، اننا نحترم قرار المحكمة الاتحادية وندعو الجميع إلى احترامه بشكل عملى، معربا عن الشكر لكل الاطراف السياسية والبرلمانية التى سعت ولاتزال لحسم الخلافات ودعم سير العملية التشريعية.

ودعا جميع النواب إلى الانخراط فى الجهد البرلمانى وفق إطار الدستور والقانون وتحت اى رأى او وجهة نظر حرصا على المضى بالحياة السياسية إلى الأمام وتفويت الفرصة على أعداء العراق والمتربصين بوحدته.

وتوقع أن يشهد الفصل التشريعى المقبل تفعيلا استثنائيا لعمل لجان البرلمان، حيث يتم عرض تقييم معلن عن أدائها قريبا، بما يكفل أداء أفضل لها ويسهم فى خدمة المواطن ، مطالبا بالاهتمام بالشأن الخدمى وتحديدا ملف الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة التى لا يمكن ان يتحملها المواطن مع قطع الكهرباء لساعات طويلة.

وحيا الجبورى القوات المسلحة العراقية التى حررت الفلوجة بالأنبار وتواصل عمليتها العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى شمالى العراق لتحرير الشرقاط والقيارة من قبضة التنظيم تمهيدا لعمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوى قريبا، وقال: إن ما يحدث يؤشر الى إمكانية ان يعلن العراق فى غضون أشهر ومع نهاية عام 2016م خاليا من داعش.

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مصر 365

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