أخبار عاجلة

الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية -
تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المحكمة العليا العراقية تقضى ببطلان جلسة برلمانية

Google+ Print
المحكمة العليا العراقية تقضى ببطلان جلسة برلمانية المحكمة العليا العراقية تقضى ببطلان جلسة برلمانية
قضت المحكمة العليا فى العراق ببطلان جلسة برلمانية صاخبة أقر فيها تعيين 6 من أعضاء ، فى انتكاسة لجهود رئيس الوزراء حيدر العبادى الإصلاحية.

وقال المتحدث القضائى عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، إن الحكم الذى صدر اليوم الثلاثاء قضى بعدم صحة جلسة 26 أبريل، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل. ولم يؤد الوزراء اليمين الدستورية بعد.

كما أبطلت المحكمة جلسة عقدت يوم 14 أبريل صوت فيها النواب لصالح عزل رئيس البرلمان سليم الجبوري، قائلة إنها لم تشهد اكتمال النصاب القانونى، ولا يزال الجبورى فى المنصب.

كان العبادى قد اقترح حزمة إصلاحات شاملة فى أغسطس ، لكنه لم يحرز تقدما يذكر فى تنفيذها بسبب ضغوط الكتل السياسية الكبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية