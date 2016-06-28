بان كى مون يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين لإحياء محادثات السلام

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى إلى إنهاء النزاع القائم بينهما، والعودة إلى طاولة المفاوضات وإحياء محادثات السلام.

وقال بان كى مون فى خطاب بجامعة تل أبيب حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يتعين على الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى العمل سويا مع اللجنة الرباعية للوساطة فى الشرق الأوسط والتى تشمل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وروسيا، من أجل الانخراط فى عملية استئناف مفاوضات السلام.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب على القادة من الجانبين اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الأمل والأفق السياسى حتى يتسنى للشعب الإسرائيلى والفلسطينى رؤية طريق إلى السلام، وليس مستنقع من العنف المستمر.

وكان بان كى مون وصل قطاع غزة اليوم فى زيارة أخيرة قبل انتهاء عمله كأمين عام للأمم المتحدة، قام خلالها بعقد مؤتمر بإحدى مدارس "الأونروا" وتفقد بعض الأماكن.