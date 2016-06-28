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«مصر» ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في «كولومبيا»

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«مصر» ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في «كولومبيا» «مصر» ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في «كولومبيا»

سامح شكري – وزير الخارجية

 رحبت وزارة الخارجية المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الكولومبية وحركة  FARC، والذي يعد تطورًا تاريخيًا على طريق اتفاق سلام شامل ونهائي لإنهاء النزاع في كولومبيا، سعياً لتحقيق الاستقرار والأمن والرخاء لكولومبيا وشعبها .

 وأعرب البيان، الثلاثاء، عن دعم جمهورية العربية للاتفاق، ولمهمة البعثة السياسية الأممية الخاصة لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

وأكَّد الخارجية التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة للتسوية السلمية للنزاعات الدولية من خلال البعثات السياسية الخاصة وبعثات حفظ السلام، وهو الالتزام الذي ينعكس في كون مصر أكبر الدول العربية المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية، واستعداد مصر تسخير خبرتها في المجال لدعم أنشطة الأمم المتحدة في كولومبيا على النحو الذي أقره مجلس الأمن مؤخراً .

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