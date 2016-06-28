أخبار عاجلة

الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية -
تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ديلى ميل: محلول الأسبرين أحدث علاج لسرطان المخ وأقوى من الكيماوى 10 مرات

Google+ Print
ديلى ميل: محلول الأسبرين أحدث علاج لسرطان المخ وأقوى من الكيماوى 10 مرات ديلى ميل: محلول الأسبرين أحدث علاج لسرطان المخ وأقوى من الكيماوى 10 مرات
سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أحدث صيحة لعلاج سرطان المخ، وهو عبارة عن محلول يحتوى على سائل الأسبرين، تم تحضيره من المادة الفعالة "حمض الأسيتيل ساليسليك" بعد استخدام مواد مذيبة ومثبتة للقوام، ويسمى هذا السائل العلاجى بـ " IP1867B ".

وأذيعت هذه النتائج اليوم الثلاثاء بمؤتمر سرطان المخ Brain Tumours 2016 ، الذى انعقد بمدينة وارسو البولندية، وأشرف على هذه الأبحاث المثيرة فريق من العلماء بجامعة بورتسموث البريطانية، موضحين أن الأسبرين السائل يعبر الحاجز الدموى المخى " blood-brain barrier "، ويساهم فى مكافحة سرطان المخ وبالأخص الورم الآرومى الدبقى " glioblastoma"، والحد نظريا من فرص وفاة المرضى.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل أثبتت التجارب الأولية أن الأسبرين السائل يتفوق على العلاج الكيماوى فى قتل الخلايا السرطانية بالمخ بمقدار 10 أضعاف، وأكد الباحثون أن استخدام الأسبرين السائل جنبا إلى جنب مع العقاقير المضادة للأورام سيسهل مهمة القضاء على السرطان، كما سيقلل من الآثار الجانية الخطيرة لأنه سيتم استخدام كميات أقل من العقار الكيماوى.

جدير بالذكر أن العلاج الحالى لسرطان المخ يشمل الجراحة، حيث يتم استئصال الورم، ثم يتم بعد ذلك استخدام العلاج الإشعاعى والكيماوى، لكن الأخير غالبا لا يكون فعالا لأنه لا يستطيع عبور الحاجز الفاصل بين المخ والدم، وبالتالى يصعب وصوله للورم، وعلى الجانب الأخر يتمتع الأسبرين السائل بفاعلية كبيرة فى تخطى هذا الحاجز والوصول إلى مكان الورم بالمخ.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن تبدأ التجارب الإكلينيكية الخاصة بالعلاج الجديد على البشر خلال 3 أعوام من الآن.


>- بشرى للمرضى.. جهازان جديدان لعلاج سرطان المخ وإزالة الورم بالليزر
>
>- علاج ادمان المواقع الاباحية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365