ديلى ميل: محلول الأسبرين أحدث علاج لسرطان المخ وأقوى من الكيماوى 10 مرات

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أحدث صيحة لعلاج سرطان المخ، وهو عبارة عن محلول يحتوى على سائل الأسبرين، تم تحضيره من المادة الفعالة "حمض الأسيتيل ساليسليك" بعد استخدام مواد مذيبة ومثبتة للقوام، ويسمى هذا السائل العلاجى بـ " IP1867B ".

وأذيعت هذه النتائج اليوم الثلاثاء بمؤتمر سرطان المخ Brain Tumours 2016 ، الذى انعقد بمدينة وارسو البولندية، وأشرف على هذه الأبحاث المثيرة فريق من العلماء بجامعة بورتسموث البريطانية، موضحين أن الأسبرين السائل يعبر الحاجز الدموى المخى " blood-brain barrier "، ويساهم فى مكافحة سرطان المخ وبالأخص الورم الآرومى الدبقى " glioblastoma"، والحد نظريا من فرص وفاة المرضى.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل أثبتت التجارب الأولية أن الأسبرين السائل يتفوق على العلاج الكيماوى فى قتل الخلايا السرطانية بالمخ بمقدار 10 أضعاف، وأكد الباحثون أن استخدام الأسبرين السائل جنبا إلى جنب مع العقاقير المضادة للأورام سيسهل مهمة القضاء على السرطان، كما سيقلل من الآثار الجانية الخطيرة لأنه سيتم استخدام كميات أقل من العقار الكيماوى.

جدير بالذكر أن العلاج الحالى لسرطان المخ يشمل الجراحة، حيث يتم استئصال الورم، ثم يتم بعد ذلك استخدام العلاج الإشعاعى والكيماوى، لكن الأخير غالبا لا يكون فعالا لأنه لا يستطيع عبور الحاجز الفاصل بين المخ والدم، وبالتالى يصعب وصوله للورم، وعلى الجانب الأخر يتمتع الأسبرين السائل بفاعلية كبيرة فى تخطى هذا الحاجز والوصول إلى مكان الورم بالمخ.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن تبدأ التجارب الإكلينيكية الخاصة بالعلاج الجديد على البشر خلال 3 أعوام من الآن.

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