بالفيديو.. لنش الصواريخ الروسى "مولينيا" المقرر تسليمه لمصر يوليو المقبل

نشرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" فيديو لنش الصواريخ الحربية "أر — 32" مولينيا - البرق - التى سوف تسلمها روسيا لمصر شهر يوليو القادم، موضحا أن ذلك فى إطار تقوية العلاقات المصرية الروسية.

ويحتوى اللنش على صواريخ موسكيت البحرية السوفيتية التى تم تصميمها عام 1973 لمواجهة ألمانيا والدانمارك و تركيا، ويبلغ طول الصاروخ 9.7م، ووزنه 4150كجم، ومزود بأربع محركات رام جيت تعطيه سرعة قصوى تبلغ 2800كم/س ومحمل برأس حربية يبلغ وزنها 300 كجم و مداه 120 كم.

كانت قد أبحر اللنش من بحر البلطيق إلى البحر الأبيض المتوسط فى أوائل شهر يوليو من العام الماضى ووصل إلى الإسكندرية فى نهاية الشهر، وكان على متن "أر-32" طاقم روسى فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس عام 2015.

وبدأت المفاوضات مع مصر بشأن تسليم السفينة لها فى عام 2014 فى إطار تعزيز التعاون بين موسكو والقاهرة فى مجال الدفاع.

يذكر أنه فى الآونة الأخيرة وقعت مصر وروسيا عقودا لتوريد معدات عسكرية تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

سفينة "إر-32" بنيت في مصنع "فيمبيل" في مدينة رايبنسك في مقاطعة ياروسلافل في عام 1994.



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