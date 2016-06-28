أخبار عاجلة

الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية -
تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. لنش الصواريخ الروسى "مولينيا" المقرر تسليمه لمصر يوليو المقبل

Google+ Print
بالفيديو.. لنش الصواريخ الروسى "مولينيا" المقرر تسليمه لمصر يوليو المقبل بالفيديو.. لنش الصواريخ الروسى "مولينيا" المقرر تسليمه لمصر يوليو المقبل
نشرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" لنش الصواريخ الحربية "أر — 32" مولينيا - البرق - التى سوف تسلمها روسيا لمصر شهر يوليو القادم، موضحا أن ذلك فى إطار تقوية العلاقات المصرية الروسية.

ويحتوى اللنش على صواريخ موسكيت البحرية السوفيتية التى تم تصميمها عام 1973 لمواجهة ألمانيا والدانمارك و تركيا، ويبلغ طول الصاروخ 9.7م، ووزنه 4150كجم، ومزود بأربع محركات رام جيت تعطيه سرعة قصوى تبلغ 2800كم/س ومحمل برأس حربية يبلغ وزنها 300 كجم و مداه 120 كم.

كانت قد أبحر اللنش من بحر البلطيق إلى البحر الأبيض المتوسط فى أوائل شهر يوليو من العام الماضى ووصل إلى الإسكندرية فى نهاية الشهر، وكان على متن "أر-32" طاقم روسى فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس عام 2015.

وبدأت المفاوضات مع بشأن تسليم السفينة لها فى عام 2014 فى إطار تعزيز التعاون بين موسكو والقاهرة فى مجال الدفاع.

يذكر أنه فى الآونة الأخيرة وقعت مصر وروسيا عقودا لتوريد معدات عسكرية تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

سفينة "إر-32" بنيت في مصنع "فيمبيل" في مدينة رايبنسك في مقاطعة ياروسلافل في عام 1994.


>


>البحرية الروسية: روسيا أهدت مصر لنشا مزودا بصواريخ "موسكيت" الفتاكة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية

الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون

فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون