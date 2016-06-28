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الداخلية: تأمين مباراة الأهلى وأسيك بالكاميرات ومنع الدخول إلا بالتذاكر

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الداخلية: تأمين مباراة الأهلى وأسيك بالكاميرات ومنع الدخول إلا بالتذاكر الداخلية: تأمين مباراة الأهلى وأسيك بالكاميرات ومنع الدخول إلا بالتذاكر
أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتأمين مباراة كرة القدم بين فريقى (الأهلى المصرى - أسيك ميموزا الإيفوارى)، والمقامة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب فى الإسكندرية.

وأشار المصدر فى بيان رسمى أن الخطة الأمنية شملت عدة نطاقات تمتد لتشمل المحيط الخارجى للاستاد لمنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملى تذاكر المباراة، كما تم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجى للإستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة التليفزيونية .

وتهيب وزارة الداخلية بالجماهير _ من منطلق الحرص على سلامتهم وحماية المنشآت الرياضية_ الالتزام بالتعليمات الأمنية والتعاون مع أجهزة الأمن ومنظمى المباراة حتى تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بسمعة الرياضة المصرية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الرياضة وتأمين فعالياتها بما يحقق أهدافها وخروجها بالشكل اللائق.

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