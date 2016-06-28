الدوري_أهلاوي - متى أصبح رمضان صبحي رجل الـ90 دقيقة

طوال فترة جوزيه بيسيرو في الأهلي لم يلعب رمضان صبحي لـ90 دقيقة كاملة. فمتى وكيف تحول فجأة هذا اللاعب صاحب الـ19 عاما إلى أهم مفاتيح الشياطين الحمر في الوصول إلى لقب الدوري رقم 38؟

يقول عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الكرة في الأهلي لـFilGoal.com: "حين توليت مسؤولية تدريب الفريق بعد بيسيرو كنت منتبها لحقيقة أن رمضان لم يلعب مع المدرب البرتغالي 90 دقيقة كاملة".

رمضان لعب في أول مباراة من الموسم ضد طلائع الجيش وخرج مستبدلا في الدقيقة 62، لم يلعب اللقاء التالي ثم شارك لـ45 دقيقة ضد بتروجيت ولم يدخل القائمة لا أمام مصر للمقاصة أو سموحة.

حتى أمام حرس الحدود خرج رمضان في الدقيقة 89 وحرمه بيسيرو من إكمال لقاء كامل مع الأهلي. فلماذا حدث ذلك؟

سأل FilGoal.com زيزو هذا السؤال، بالنظر إلى أن المدرب المصري حين تولى مسؤولية الأهلي منح رمضان صبحي في 7 مباريات متتالية 90 دقيقة كاملة.

وأوضح زيزو "إمكانات رمضان صبحي منذ اللحظة الأولى لا خلاف عليها. لكنه كان مفتقدا لثقة اللعب لـ90 دقيقة".

وشرح "يحتاج اللاعب حتى يشارك 90 دقيقة إلى تعلم كيف تدافع دون كرة، وأن يكون تركيزه قوى حتى الدقائق الأخيرة على سبيل المثال".

وأكمل "لهذا حين توليت تدريب الأهلي كنت منتبها إلى أن رمضان يحتاج لتلك الأشياء حتى تزداد ثقته في نفسه وقدرته على لعب 90 دقيقة".

وأشاد زيزو باللاعب وسرعة تطوره.

وأفصح "رمضان يمتلك التزاما خططيا ممتازا. هذا جعله يتحسن سريعا في الأمور الفنية التي كانت تنقصه حتى يقدم مستوى ثابتا لـ90 دقيقة".

سجل رمضان صبحي 5 أهداف وصنع 8 بعدما لعب 27 مباراة في موسم الدوري الذي حسمه الأهلي لصالحه قبل جولتين من نهايته.

وأتم زيزو "من حينها ولم يجلس رمضان على الدكة بقرار مدرب حتى الآن".