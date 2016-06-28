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فتح الله يبدأ خطوة ودية لحل أزمته في الزمالك

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فتح الله يبدأ خطوة ودية لحل أزمته في الزمالك فتح الله يبدأ خطوة ودية لحل أزمته في الزمالك

أكد محمود فتح الله مدافع الإنتاج الحربي أنه بدأ مفاوضات ودية مع مسئولي نادي الزمالك لحل أزمة الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وقال فتح الله: "الأزمة بدأت بعدم سداد مستحقاتي، وفشلت الحلول الودية، ولجنة شئون اللاعبين أصدرت قرارا لصالحي، والأموال زادت بعد تظلم ضد القرار من جانبي ونادي الزمالك".

وأضاف عبر إذاعة 9090: "نادي الزمالك قام بتصعيد للمحكمة الرياضية، إلا أنني تلقيت مؤخرًا اتصالات من مسئوليه لحل المسألة وديًا، بعد التفاوض مع أحمد سمير لإنهاء نفس الأزمة".

وواصل: "مستعد للتنازل عن جزء من مستحقاتي بالحب، من أجل جماهير نادي الزمالك، خاصة أن لدي حكم في صالحي يضمن لي الحصول على كافة المستحقات".

وأشار فتح الله إلى أنه قرر الرحيل عن الزمالك منذ عامين، لعلمه بنية إدارة النادي في "تغيير جلد الفريق" بضم 15 لاعبًا جديدا.

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