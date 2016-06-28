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وكالة غوث: 10 آلاف منزل مدمر في غزة

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وكالة غوث: 10 آلاف منزل مدمر في غزة وكالة غوث: 10 آلاف منزل مدمر في غزة

قطاع غزة

قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، عدنان أبو حسنة، إنَ غزة مازالت مدمرة، ومياه الشرب غير صالحة للاستهلاك الأدمي، والكهرباء لاتأتي إلا لمدة 6 ساعات يوميًا، وبحر غزة به 90 مليون لتر مكعب من المياه غير صالحة للشرب.

وأضاف أبو حسنة خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد” ، مع الإعلامية لينا مسلم، أن الأمين العام للأم المتحدة بان كي مون، سيبذل جهدًا كبيرًا لمساعدة قطاع غزة خلال الفترة المقبلة ووعد بذلك أثناء زيارته للقطاع، معربا عن آمله في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والحصار على قطاع غزة.

وأشار أبو حسنة إلى أن المطلوب هو رفع الحصار عن قطاع غزة، لأنها تعتبر كسجن كبير مدمر، وهناك طاقة سلبية كبيرة بداخل المواطنين، متابعًا: “هناك 10 آلاف منزل مدمر في غزة ولم يتم إعمار سوى 20% من المنازل”.

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