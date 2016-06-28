سميرة سعيد تلعب برامز جلال على أرضها وجمهورها يهدده

كما أكدنا بالأمس، فرضت الديفا المغربية سميرة سعيد كل شروطها قبل إذاعة اول مشاركة لها في برنامج المقالب "رامز بيلعب بالنار"، فقد امتنع مقدم البرنامج عن تقديم الفنانة الكبيرة بالسخرية المعتادة، وتم اعفاء سميرة من بعض المواقف المحرجة مثل الوقوف أمام موظف الاستقبال، والأغرب اعتراف رامز نفسه بأن فريق العمل المغربي كان يرفض الإيقاع بالمطربة الأشهر في العالم العربي في فخ النار.

رامز بدا حريصاً للغاية أثناء تقديم سميرة سعيد، وبدلاً من التعليقات المهينة الساخرة الموجهة يومياً لضحايا البرنامج، كرّر رامز تعريفه لسميرة بأنها أكبر مطربة في الشرق الأوسط، واكتفى بدعابات "محسوبة" مقتبسة من اشهر أغانيها، وأكد أنها "ليست ضيفة ولكنها صاحبة الأرض" وحذر فريقه المعاون من أي خطأ حتى لا تتسبب سميرة في طردهم من المملكة المغربية.

اللافت أن جمهور سميرة سعيد على موقع تويتر رفض "فكرة تعرض نجمتهم لمقلب من رامز جلال" ، رغم المعاملة الاستثنائية للديفا، وبمجرد بدء عرض الحلقة المؤجلة من الأمس، تم تدشين هاشتاق "الديفا خط أحمر"، وأجمع عشاقها على رقتها الواضحة وألمح البعض الاخر ان ردة فعلها الهادئة على المقلب تكشف علمها بتفاصيله مسبقا.ً

سميرة سعيد اثبتت أنها الديفا، وفرضت كل شروطها على رامز جلال .. وبدا واضحا أنها من لعبت به على نار التهديد!

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