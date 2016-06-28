ليونيل ميسي يعتزل!!

أعلن اللاعب الأرجنتيني، ونجم فريق برشلونة، ليونيل ميسي Lionel Messi اعتزاله اللعب الدولي وذلك في إثر إهداره واحدة من ركلات الترجيح في نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام تشيلي، ليخسر بلده رابع نهائي بطولة كبرى في 9 أعوام.

ويبدو أن الموضوع قد انعكس سلباً على معنويات اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً حيث قال :" ليس مكتوباً لي. بالنسبة لي، انتهى المشوار مع الفريق الوطني.. لقد بذلت كل ما بوسعي.. من المؤلم ألا تكون البطل".

ورغم أن ميسي فاز مع فريق برشلونة الإسباني بلقب الدوري 8 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، إلا أن الشرف الدولي المهم الوحيد له كان فوز بلاده بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2008.

فقد هُزمت الأرجنتين 0-1 في نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا قبل خسارتها نهائي كأس كوبا أمريكا أمام تشيلي بركلات الترجيح، إضافة إلى خسارتها أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2007.

وعن ذلك قال ميسي "إنها أربع نهائيات، لقد حاولت... وكان هذا هو أكثر ما أريد، لكنني لم أستطع، لذلك أعتقد أن الأمر انتهى".

يذكر أن ميسي فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، كما اختير كأفضل لاعب في العالم عام 2014.

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