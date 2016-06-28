داليا البحيري ترفض تقديم جزء ثالث من "زوجة مفروسة أوي"

حسمت الفنانة داليا البحيري مصير الجزء الثالث من مسلسلها الكوميدي "زوجة مفروسة أوي" الذي يعرض جزؤه الثاني الآن، وأكدت أن المسلسل سينتهي بنهاية الجزء الثاني، ولن تكرر تجربة الكوميديا العام المقبل، قائلة: أنا جعانة تمثيل بجد ولن أقدم كوميديا مرة أخرى.

داليا حلت ضيفة على برنامج "أبيض وأسود" على إذاعة نجوم إف إم المصرية ، مساء أمس الاثنين وأكدت إنه لا يوجد أي استعداد لتقديم جزء ثالث من مسلسل "زوجة مفروسة أوي" ، وأنها تريد العودة للتمثيل بعيداً عن الكوميديا، قائلة: وحشني التمثيل اللي بجد.

كما رفضت اتهامها بإقحام ابنتها قسمت على أحداث الجزء الثاني وقالت: وجود بنتي قسمت في المسلسل غير مقصود، ولاقيتها تعرف تحفظ وتسمع، ولو حبيت تمثل براحتها.

وحول المنافسة مع مسلسلي "نيللي وشيريهان" و"بنات سوبر مان" أكدت البحيري أن تعدد الأعمال الكوميدية لصالح الجمهور المتعطش للضحك، وتوقعت نجاح المسلسلات الثلاث.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي