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بالفيديو: ابن آمبر روز وويز خليفة يكسر ذراعه

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الثلاثاء 28-06-2016 14:32

كسر ابن النجمين الشهيرين ويز خليفة Wiz Khalifa وآمبر روز Amber Rose ذراعه اليمنى بعد تعرضه لحادث أثناء استمتاعه بوقته بحفل Pool Party.

وعلى الفور، نقل الطفل سباستيان Sebastian، البالغ من العمر 3 أعوام، إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت الوالدة، آمبر، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لطفلها الذي بدا شجاعاً وَتجاوب مع الطبيب أثناء تلقّي العلاج.

وأرفقت روز الفيديو بتعليق كتبت فيه : "سباستيان كسر ذراعه ولكنه يتحمل الألم كالبطل".

 

 

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