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حسم مصير "ستار أكاديمي" وطوني خليفة وأبلة فاهيتا "بعد العيد"

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الثلاثاء 28-06-2016 14:41

رفضت إدارة قنوات cbc الاعلان عن موقفها من أهم برامجها بعد انتهاء خريطة شهر رمضان 2016، واكدت أن اجتماعاً سيعقد خصيصاً بعد انتهاء أجازة العيد للبت في ثلاثة ملفات رئيسية، أولها تجديد شراء حقوق انتاج وبث برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، والثاني الموقف النهائي لبرنامج "حصلت قبل كدة" للإعلامي اللبناني طوني خليفة، وأخيراً مصير الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا".
المؤكد من كواليس إدارة شبكة قنوات CBC أن طوني خليفة سيبقى ضمن فريق عمل القناة، ولكن السؤال هو هل سيستمر بتقديم برنامج "حصلت قبل كدة" أم سيتقدم بفكرة برنامج جديد يناسب العطلة الصيفية، كما فرضت أبلة فاهيتا نفسها مؤقتاً حيث لا يزال عقد البرنامج يتضمن 13 حلقة، وبعدها سيتم حسم مصير التجديد.
المعركة الحقيقية ستكون مع برنامج "ستار أكاديمي" والموسم الثاني عشر، فالقرار لن يتخذ الا بعد التفاوض مع الشركة صاحبة الملكية الفكرية في الشرق الأوسط، ويبدو أن خلافات مالية حول حقوق البث عرقلت تجديد العقد الذي انتهى هذا العام، ويتردد أنّ قناة مغربية دخلت المزاد للحصول على حقوق البث، واشترطت أن يذهب اللقب العام القادم لموهبة من المغرب العربي.
طوني خليفة حسم مقعده ولكن لم يحسم برنامجه، وأمام ابلة فاهيتا 13 فرصة قبل تقرير مصيرها، أما ستار أكاديمي فمستقبله معلق بالمفاوضات المالية الصعبة.

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