ما هي الكلمة العربية التي طبعتها جيجي حديد على ظهرها؟

وصلت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد Gigi Hadid إلى مطار لوس أنجلوس عائدة من نيويورك.

وجذبت العارضة البالغة من العمر 21 عاماً عدسات الباباراتزي إليها بعد أن ارتدت معطفاً من Danielle Guizio مكتوب عليه بالعربية.

وقد اختارت جيجي أن يكون اسم حبيبها زين مكتوباً على ظهرها إنما باللغة العربية، اللغة الأم للثنائي بحسب جذورهما.

يشار إلى أن النجم زين مالك Zayn Malik كان قد ارتدى أيضاً الشهر المنصرم كنزة مكتوب عليها "زين" بالعربية.