الصور تفضح عطلة أوزجان دنيز الرومانسية وهذه هي حبيبته

كشفت عطلة النجم التركي أوزجان دنيز (44 عاما) في مدينة مرمريس، عن عودته إلى حبيبته (بوسي نارغي) الطالبة الجامعية البالغة من العمر (21 عاماً)، بعد إنفصال قصير لم يدم طويلاً بينهما، حيث رصدته صحافة الباباراتزي يمضي إجازته معها برفقة أصدقاء مشتركين في يخت.

وقد شوهد الثنائي أوزجان وبوسي يستمتعان بإجازتهما وقد عادت علاقتهما أقوى مما كانت.

وهذه أول إجازة يمضيها أوزجان دنيز إثر انتهائه من تصوير كافة مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "فرصة ثانية" الذي شاركته بطولته الممثلة التركية نورغول يشلشاي بعد 13 عاماًعلى لقائهما في مسلسل (قصر الحب) الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه في تركيا وخارجها.

وفيلم (فرصة ثانية) من تأليفه واخراجه، ومتوقع عرضه بعد عيد الفطر المبارك.

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