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28 يوليو الحكم على هشام جنينة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

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28 يوليو الحكم على هشام جنينة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة 28 يوليو الحكم على هشام جنينة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، وحضور شريف عبد المنعم ممثل النيابة العامة، حجز محاكمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بتهمة بث أخبار كاذبة عن حجم الفساد، وذلك لجلسة 28 يوليو للنطق بالحكم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح فى القضية رقم 5855 القاهرة الجديدة لسنة 2016، لاتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى ، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم.

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