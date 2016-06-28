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لجنة التحقيق: نقل البيانات الطائرة المنكوبة إلى القاهرة بعد إصلاح اللوحة الإلكترونية

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لجنة التحقيق: نقل البيانات الطائرة المنكوبة إلى القاهرة بعد إصلاح اللوحة الإلكترونية لجنة التحقيق: نقل البيانات الطائرة المنكوبة إلى القاهرة بعد إصلاح اللوحة الإلكترونية

أرشيفية

نجحت السلطات الفرنسية في إصلاح اللوحة الالكترونية لجهاز مسجل معلومات الطيران FDR الخاص بالطائرة A320 المنكوبة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسى ، وتم نقل ملف البيانات إلى القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، من أجل تفريغ وتحليل المعلومات بمعامل الادارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى و قد يستغرق الأمر عدة أيام لضمان دقة قراءة البيانات المسجلة على الجهاز .

وبدأ منذ صباح اليوم العمل على إصلاح اللوحة الالكترونية الخاصة بجهاز مسجل محادثات الكابينة CVR بحضور أعضاء لجنة التحقيق وسوف يستمر العمل حتى يتم إصلاح التلف باللوحة والتمكن من قراءة ما بها من معلومات.

كما عقد اجتماع بين أعضاء لجنة التحقيق و كل من الممثل المعتمد الفرنسى والممثل المعتمد الأمريكى لتقييم ما تم انجازه حتى اليوم من أعمال فى هذا الشأن.

هذا وقد قامت السفينةLethbridge John المؤجرة من المصرية برسم خريطة كامله لموقع حطام الطائرة وأشلاء الضحايا وسوف تستمر السفينة في عملها بموقع الحادث حتي تنتهي نهائيا من انتشال حطام الطائرة وأشلاء الضحايا.

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