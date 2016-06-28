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وزير الري يتفقد مشروع قرية الأمل جنوبي بورسعيد

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وزير الري يتفقد مشروع قرية الأمل جنوبي بورسعيد وزير الري يتفقد مشروع قرية الأمل جنوبي بورسعيد

الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري

تفقد وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى خلال الجولة التي يقوم بها حاليا بمحافظة بورسعيد يرافقه المحافظ اللواء عادل الغضبان قرية الأمل والتي تشمل 250 قطعة أرض بمساحة 3500 فدان موزعة بواقع 217 قطعة للخريجين و20 قطعة لصغار المزارعين و13 قطعة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من إجمالي 500 قطعة، ويخصص لكل منهم قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة ومنزل ريفي من إجمالي 530 منزلا تم بناؤها وتزويدها بكافة المرافق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى نقطة شرطة ومجمع للخدمات ومدرسة وسوق تجارى ووحدة صحية.

من جانبه طالب اللواء عادل الغضبان وزير الري بضرورة إنشاء محطة جديدة لرفع المياه بمنطقة الجنوب مشيرا إلى أن المحطة الوحيدة بالمنطقة “أولاد علم” متوقفة عن العمل منذ إنشائها في عام 2011 والتابعة لهيئة التعمير والتي تغذي 30 ألف فدان.

جدير بالذكر أن قرية الأمل هي إحدى المشروعات القومية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح باستصلاح واستزراع مليون ونصف فدان وتسليمها للشباب، وتتبع مركز ومدينة القنطرة شرق، وتقع على بعد 15 كيلو مترا من قناة السويس.

أ ش أ

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