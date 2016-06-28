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بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد استاد برج العرب قبل مباراة الأهلى وأسيك

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تفقد اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، برج العرب الدولى، قبل مباراة كرة القدم، بين فريقى الأهلى وأسيك والتى يحضرها 15 ألف من الجماهير.

وفرضت مديرية أمن الإسكندرية حالة من الطوارئ والاستعدادات القصوى لتأمين المباراة، بالتنسيق مع المنطقة الشمالية والأجهزة المختلفة بالمحافظة.

وتفقد مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، الخدمات المعنية لتأمين المباراة، والأقوال الأمنية التى تم وضعها فى الطرق المؤدية لاستاد برج العرب، ومنع دخول أى سيارة أو شخص بدون تفتيش.

ويقوم خبراء المفرقعات، وكلاب الحراسة، بتأمين الاستاد قبل المباراة بيوم، للتأكد من عدم وجود أى مواد مفرقعة، كما ستستمر حتى موعد انتهاء المباراة وخروج الجماهير، وتم التوجيه لإدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى.

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نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية

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نادر جنيدى يتفقد ستاد برج العرب


>بالفيديو.. شاهد توقعات نتيجة مباراة الأهلى وأسيك الإيفوارى
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مصر 365

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