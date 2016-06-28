الكرملين: بوتين وأردوغان يجريان غدا محادثة هاتفية بمبادرة من الجانب الروسي

أعلن المتحدث الرسمي باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) ديميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجرى غدا، بمبادرة منه، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال بيسكوف – في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية – “بالطبع، يجب علينا القيام بأكثر من خطوة واحدة باتجاه بعضنا البعض، لا يجب التفكير بأنه خلال بضعة أيام سيطبع كل شيء، ولكن العمل في هذا الاتجاه سيستمر. وخاصة، غدا بمبادرة من الجانب الروسي ستجري محادثة هاتفية بين الرئيس بوتين والرئيس أردوغان”.

من ناحية أخرى، أكد بيسكوف أن رسالة أردوغان تضمنت كلمات تتعلق بتعابير الأسف وهناك كلمة “المعذرة”.

وأشار بيسكوف إلى أنه بهذا يكون أردوغان قد اتخذ برسالته خطوة هامة جدا لتحسين العلاقات، لكن هناك المزيد..مؤكدا أن المشكلة لن تحل في أيام.

أ ش أ