وصفات منزليَّة لتخفيف درجة حرارة طفلك

العلاج الدوائي قد لا يكون ضرورياً إذا لم يكن الأمر خطيراً، يمكنك أيضاً الاستعانة بالعلاجات المنزلية، والتي تكون مرافقة للدوائية في حال الحاجة.

«سيدتي وطفلك» التقت الدكتور همام جميل قنديل، استشاري الأطفال، ليعطينا بعض العلاجات المنزلية لارتفاع درجة الحرارة لدى الأطفال .

مسببات الحرارة

- نزلات البرد والإنفلونزا.

- احتقان الحلق أو التهاب اللوزتين.

- أمراض الجهاز التنفسي مثل النزلات الشعبيَّة والتهاب الرئة.

- التهابات الأذن، والنزلات المعويَّة.

- الإصابة ببعض الأمراض الفيروسيَّة كالجدري، والحصبة.

ـ قد يحدث ارتفاع درجة الحرارة لأسباب غير مرضيَّة مثل: حالات التسنين وبعد تطعيم الطفل.

ويجب على الأُم أن تتابع درجة حرارة طفلها ومدى استجابته للكمادات والأدوية المخفضة للحرارة، وأن تهتم بملاحظة أي أعراض غير طبيعيَّة قد تظهر على الطفل أثناء ارتفاع درجة حرارته، وأن تستشير الطبيب فوراً متى لاحظت ذلك.

الأعراض

- حدوث تشنجات، وقيء مستمر.

- تيبس بحركة العنق.

هذه الأعراض قد تشير إلى إصابة الطفل بمرض شديد مثل الحمى الشوكيَّة.



وصفات

ـ وضع شرائح البصل على الكعبين ولبس جوربين فوقها.

ـ كمادات ماء بارد ببرودة الثلاجة، ويمكن إضافة غطاء من الخل الأبيض أو خل التفاح للماء، وتوضع الكمادات على أي مكان في الجسم ما عدا الجبهة والرأس على عكس الشائع، ونغيِّر مكان الكمادة كل 10 ثوانٍ.

ـ جلوس الطفل في مغطس مائي يساعد كثيراً على نزول الحرارة وتنشيط الطفل.