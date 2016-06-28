هل تتمنين أن تلدي في الطائرة مثل هذه الأم؟

قامت طائرة سعودية بتغيير مسار رحلتها من "نيويورك_ جدة" لتهبط في مطار هيثرو وذلك بسبب حالة ولادة على متنها وقد تم منح الجنسية البريطانية للمولودة، كما ستحصل المولودة على تذاكر سفر مجانية على الخطوط السعودية مدى حياتها.

هذا الخبر لاقى تعليقاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وقد كان من بين التعليقات التي نشرت بطرافة:



• فاتن من البحرين علقت تقول: ماشاء الله، محظوظة من يومها.

• Nisma كتبت تقول: بدي أزبط موعد ولادتي وأسافر على أميركا مشان مولودي يأخد الجنسية الأميركية.

• رواء خليل كتبت تقول: تذاكر السفر المجانية أحلى من الجنسية.



هذا وقد رصدت "سيدتي نت" هذه المعلومات عن حالة الولادة على الطائرة كما يلي:

• القانون الفرنسي يرى أن قبطان الطائرة هو الذي يحدد جنسية المولود حسب الإحداثيات الجغرافية للطائرة لحظة وقوع الولادة.

• لا تمنع شركات الطيران الحوامل من ركوب الطائرات في الشهر الأخير؛ ولكنها تضع تحذيراً فقط حول الأمر.



• القانون المدني الفرنسي يرى أن الطفل الذي يولد في سفينة مثلاُ يسجل مكان ولادته بكلمة "البحر".

• في العام 2006 حصلت مولودة مصرية على الجنسية الكندية لأن أمها وضعتها والطائرة كانت تحلق في أجواء كندا.

• في فبراير من العام 2014 وضعت سيدة مغربية مولودها في الطائرة في أجواء مونتريال ونزلت الطائرة في المطار وحولت المرأة لمركز طبي قريب من المطار ولكن لم ترد أي أنباء حول الجنسية التي منحت للمولود.



• في بريطانيا لا تسمح الخطوط البريطانية بسفر النساء الحوامل بالشهر الأخير على طائراتها إلا برسالة وتقرير من الطبيب المختص.

• في ايطاليا يسمح للحامل بالسفر حتى نهاية الشهر الثامن وبعد ذلك فهي بحاجة لشهادة طبية قبل ركوب طائرة من الخطوط الايطالية.



والآن عزيزتي الحامل ما هي النصائح التي يجب أن تأخذي بها قبل ركوب الطائرة وأنت حامل؟



• يرى الأطباء أن السفر بالطائرة في المرحلتين الأولى والثانية يكون آمناً بالنسبة للحامل.

• في المرحلة الثالثة يمكنك السفر بأمان حتى الأسبوع 36 من الحمل.

• يمكنك الاستعلام عن شروط شركة الطيران بالنسبة للحوامل في حال اختيارك السفر وأنت في شهرك الأخير.



• في الطائرة تحركي كل خمس دقائق لكي تحافظي على تدفق دورتك الدموية.

• اجلسي على المقعد المجاور لممشى الطائرة ليكون لك حرية تحريك قدميك.

• اهتمي بشرب الماء كثيراً أثناء التحليق.



• اختاري الملابس الواسعة والفضفاضة.

• احتفظي بسجل حملك وبياناتك في حقيبتك تحسباً لأي طارئ