صور..مدير مستشفى الباجور يعيد تشكيل الهيكل الإدارى للمستشفى بالمنوفية‎

أصدر الدكتور عزت سليمان مدير مستشفى الباجور، قرارات تكليف بإعادة تشكيل الهيكل الإدارى لمستشفى الباجور، وتدعيمها بالشباب وتوفير صلاحيات كاملة لكل من النائب والوكيلين ورؤساء الأقسام بالمستضفى، بحيث يسير العمل بانتظام .

وأشار سليمان، إلى أنه كلف كل من الدكتور ماهر عثمان، و محمود الغزولى وكيلي للمستشفى، والدكتور هانى حسن نائب لمدير المستشفى، و الدكتور محمود حسن مدير الاستقبال والطوارىء، والدكتور عبد العزيز ناشى نائب مدير الاستقبال، والدكتور محمد عبد الستار رئيس لمكافة العدوى، والدكتورة دينا الفقى رئيس قسم الجودة، و الدكتور أحمد عصام نائب مدير لشئون التطويروالتدريب.

وكلف سليمان أيضًا كلًا من الدكتورة نجوى ابراهيم نائب مدير لشئون قسم الأطفال والحضانات، و تكليف 7 نواب إداريين للاستقبال والطوارىء، والدكتورة ريم والى نائب مدير لشئون السجلات وقسم الباطنة، و الدكتورة أمانى عبد الله نائب مدير لشئون المعمل وبنك الدم والأشعة، و الدكتور أحمد الشيمى رئيس للهيئة الطبية، وتكليف 14 رئيس قسم بالمستشفى .