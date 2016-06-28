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السيسي يشهد غدا احتفال مصر بليلة القدر ويكرم طفلا كفيفا و7 فائزين من عدة دول

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السيسي يشهد غدا احتفال مصر بليلة القدر ويكرم طفلا كفيفا و7 فائزين من عدة دول السيسي يشهد غدا احتفال مصر بليلة القدر ويكرم طفلا كفيفا و7 فائزين من عدة دول

الرئيس

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح غد الأربعاء احتفال بليلة القدر الذي تنظمه وزارة الأوقاف.

يحضر الاحتفال الذي يقام بقاعة الأزهر الدولية للمؤتمرات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والوزراء وبعض الشخصيات العامة وسفراء بعض الدول الإسلامية وعلماء الأوقاف والأزهر.

وأعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الرئيس عبدالفتاح السيسى في لفتة إنسانية وأبوية كريمة وجه بتكريم أحد الاطفال المكفوفين المتميزين فى حفظ القران الكريم في احتفال الوزارة بليلة القدر غد الأربعاء حيث تقدم الطفل واسمه عبدالله عمار “10 سنوات” بطلب يلتمس فيه تكريمه من السيد الرئيس.

وقال وزير الأوقاف إن هذا الطفل كان يأمل في مقابلة الرئيس السيسي وأن يكون من ضمن حاضري احتفال الوزارة بليلة القدر للقاء الرئيس والتشرف بالسلام عليه، وإن الرئيس السيسي حول حلمه إلى واقع ووجه وزارة الاوقاف بلقاء الطفل لإمكان تكريمه ضمن حفظة القرآن غدا.

وكشف وزير الاوقاف عن أن الوزارة استدعت الطفل وأجرت له الاختبارات اللازمة في كل قراءات القران الكريم ومن خلال متخصصين بالإدارة العامة لشئون المساجد والقرآن بالوزارة، وتأكدت من تميزه ونبوغه في حفظ القرآن كاملا بالقراءات رغم صغر سنه، واستحقاقه للتكريم وتم ضمه بالفعل ضمن المكرمين غدا في لفتة إنسانية من الرئيس السيسي.

وأعلن جمعة أنه سيتم غدا في الاحتفال بتكريم الفائزين الأوائل فى المسابقة العالمية للقران الكريم التى نظمتها الوزارة قبل شهرين بمدينة شرم الشيخ وعددهم سبعة فائزين من عدة دول منها مصر وأمريكا والجزائر وماليزيا فازوا فى فروع المسابقة الثلاثة لحفظ كل وبعض اجزاء القران وتفسيرها ومعانيها والقيم الأخلاقية بالقرآن.

أ ش أ

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