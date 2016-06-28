نواب حزب العمال البريطاني يواصلون اقتراعهم السري لحجب الثقة عن كوربين

واصل نواب حزب العمال البريطاني اقتراعهم السري، اليوم الثلاثاء، لحجب الثقة عن زعيم الحزب جريمي كوربين.

وبدأ النواب تصويتهم في الاقتراع السري “غير الملزم” الساعة العاشرة صباح اليوم، حيث من المنتظر اعلان نتيجة التصويت الساعة الخامسة عصر بالتوقيت المحلي.

ورفض كوربين، الذي يواجه انتقادات لدوره السلبي في حملة إبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي، الاستسلام لهذا الاقتراع، وأصر على مواصلة عمله كزعيم للمعارضة.

ويقول مساعدو زعيم الحزب إن على منتقديه أن يقدموا طلبا رسميا بإجراء انتخابات زعامة جديدة، إلا أنهم يعلمون جيدا أنه سيفوز بها بسهولة نظرا للدعم الكبير الذي يحظى به بين ناشطي الحزب وأعضاءه.

وألقى كوربين أمس خطابا في ميدان البرلمان أمام أنصارهـ، تعهد خلالها بخوض أي انتخابات جديدة على زعامة الحزب.

كانت نائبتان عن حزب العمال البريطاني قد قدمتا اقتراحا ب حجب الثقة عن زعيم الحزب جريمي كوربين بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ويواجه كوربين تحديا من كبار نواب حزبه الذين يرغبون في الإطاحة به بسبب دوره السلبي والضعيف خلال حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وعدم المشاركة بقوة وإقناع ناخبي الحزب بالنزول والمشاركة في التصويت للبقاء، إضافة إلى اقتناعهم بأنه غير قادر على قيادة الحزب للانتصار في أي انتخابات عامة قادمة.

أ ش أ