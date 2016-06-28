إسرائيل تتخلى عن أسلوب استعادة الجنود الأسرى المثير للانقسام

ذكر مسئول عسكرى إسرائيلى أن الجيش لن يستخدم بعد الآن أسلوب استخدام نيران مفرطة لمنع أسر جندى حتى إذا جازف ذلك بقتل الجندى.

وخلال الحرب التى شنتها إسرائيل ضد حركة حماس، استخدمت القوات إجراء هانيبال بعد أن خشى الجنود أن يكون نشطاء الحركة قد أسروا جنديا. وأطلقت إسرائيل حملة قصف وغارات جوية مكثفة على بلدة رفح جنوبى قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 100 فلسطينى.

وطالبت رابطة الحقوق المدنية فى إسرائيل الجيش بإلغاء هذه الممارسة، قائلة إنها تهدد حياة الجنود والمدنيين.

وقال المسئول العسكرى، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مخولا بالتعليق على الأمر، اليوم الثلاثاء إن الجيش يعمل على بروتوكول جديد للرد على عمليات الخطف.