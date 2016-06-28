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تجديد حبس 3 من عناصر الإخوان 15 يوما بسوهاج لانضمامهم إلى جماعة إرهابية

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تجديد حبس 3 من عناصر الإخوان 15 يوما بسوهاج لانضمامهم إلى جماعة إرهابية تجديد حبس 3 من عناصر الإخوان 15 يوما بسوهاج لانضمامهم إلى جماعة إرهابية
أمرت النيابة الكلية بسوهاج تحت إشراف المستشار حازم القاضى رئيس النيابة الكلية وسكرتارية خالد المساوى بتجديد حبس 2 من عناصر الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

كما قررت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عادل عبد الكريم تجديد حبس إخوانى 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.


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