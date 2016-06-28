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بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ للتنفيذيين: أشكركم على مجهوداتكم وأريد منكم المزيد

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بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ للتنفيذيين: أشكركم على مجهوداتكم وأريد منكم المزيد بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ للتنفيذيين: أشكركم على مجهوداتكم وأريد منكم المزيد
أثنى اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، خلال انعقاد المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ الذى عقد اليوم الثلاثاء، على التنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات على المجهودات التى يقومون بها، مطالباً ببذل المزيد من الجهد قائلا:"أشكركم على مجهوداتكم، وأريد المزيد فأنا محافظكم يا أولادى".

وأشار المحافظ إلى أن محافظة كفر الشيخ ينتظرها مستقبل مشرق لإقامة عدد من المشروعات الهامة منها المدينة المتكاملة بجوار الطريق الدولى الساحلى، ومحطة الكهرباء العملاقة، ومشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون، وغيرها من المشروعات الحيوية التى توفر ألاف من فرص العمل للشباب.

بالفيديو والصور..محافظ كفر الشيخ يتفقد كورنيش ميت يزيد وميدان التكنولوجيا
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مصر 365

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